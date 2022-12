TRÖÖSTITU VAATEPILT: aasta tagasi surnud Betty White’i kodu lammutati maha

Näitlejanna agent ja lähedane sõber Jeff Witjas märkis White'i surma järel ajakirjale People, et Betty tundus olevat igavene. „Jään teda kohutavalt igatsema. Arvan, et Betty ei kartnud surma, sest ta tahtis alati olla koos oma armastatud abikaasa Allen Luddeniga. Ta uskus, et on temaga pärast surma uuesti koos.“