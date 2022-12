Henry Cavill sai ootamatult Supermani rollist kinga

Cavill teatas Instagramis, et tal oli äsja kohtumine DC Studiose juhtide James Gunni ja Peter Safraniga. „Kurb uudis, rahvas. Ma ei naase ikkagi Supermani rolli.“ Näitleja sõnul oli talle alles oktoobris antud korraldus teatada, et ta jätkab superkangelasena uues filmis. „Nii et see uudis pole just kõige meeldivam, aga elu on juba selline.“

Daily Maili andmeil otsitakse Supermani rolli jätkajaks mõnd nooremat näitlejat. „Galaktika valvurite“ lavastajana tuntud Gunn, kes on nüüd DC Studiose uus kaasesimees, kirjutab parajasti uue filmi stsenaariumi. The Guardiani teatel viib see vaataja keebiga kangelase nooruspõlve.

2013. aastast Supermani kehastanud Cavill teeb halva mängu juures head nägu ning soovib talle sule sappa pistnud stuudiobossidele kõike head.