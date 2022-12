ÕL VIDEO | FANTASTILISEM KUI IMEDEMAA! Pööraselt julge mööblikunstnik Natalja Eljas: „Kui kannan kahvatuid riideid, hakkab mul paha!”

Natalja on lõpetanud Euroülikooli sisekujunduse osakonna ja on terve elu selles valdkonnas töötanud. Rootsis elades hakkas naine põhiameti kõrvalt ka disaini vastu huvi tundma ja mööbliga tegelema. Uus kirg ajendas teda edasi õppima. Nõnda otsustaski kunstnik, kes on vahepeal ka Londonis tegutsenud, Tallinnasse tagasi kolida.