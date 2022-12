Niivõrd elutühi, et tundub surnud | Värske õuduspõnevik "Surnute seas" detailsemat lahkamist üle ei ela

Praegu Eesti kinodesse saabunud „Surnute seas“ („Play Dead“, 2022) on täielik Lussieri film. Samasugune elutu käekiri ja stabiilsus olla tavaline. Iga stseen on nagu võitlus oskuste puudumise ja teema armastuse vahel. Tal on olemas see idee, mis vaatajaid tõmbab, kuid teostus lonkab või isegi lausa roomab. Lavastajana on tunda, et tal on selge nägemus ja soov seda esitleda originaalsel viisil, kuid tehnilised puudujäägid tõmbavad loori üle pea. Tempo muutused on ebamugavad ja imal dialoog paneb nina krimpsutama. Filmiga on keeruline kaasa mõelda kui muusika, heli ja monteerimine on konarlik, isegi amatöörlik. Niivõrd suure kogemuspagasiga filmimehe kohta on veider selliseid asju öelda.