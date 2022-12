Sanna Marin oma pereelust: "Ammutan tütrelt jõudu ja rõõmu."

Marin rääkis ajakirjale Seura, et oli saabunud iseseisvuspäeva vastuvõtule peaaegu otse Albaaniast Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumiselt. Päev oli väga tiheda programmiga. Soome peaminister ütles, et on tänavu maailmas valitseva olukorra tõttu Soome iseseisvuse eest iseäranis tänulik, vahendab Iltalehti.