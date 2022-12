Britney sünnipäevavideo külvab fännide seas paanikat - kas lauljanna on surnud?!

Britney Spearsi fännid on tema pärast järjest rohkem mures. Spearsi vastse abikaasa Sam Asghari avaldatud sünnipäevavideo õhutab lausa paanikat - TikTokis levib teooria, et aastaid vaimse tervise probleemidega maadelnud endine lapstäht on täiesti aru kaotanud või lausa surnud, kuid lähikondlased üritavad seda kinni mätsida!