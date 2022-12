Blogija Stella K. Wadowsky: „Kui mees oleks Brigitte Susanne Hundi asemel avalikult oma ekspruudi läbi sõimanud, oleks naisõiguslased tõrviku haaranud.“

„Kas oleme tõesti jõudnud aega, mil meestele võib avalikult öelda mida iganes ja mitte keegi ei avalda sel teemal arvamust?“ küsib endine seltskonnaajakirjanik Stella K. Wadowsky blogis Stellarium.

Ta leiab, et mis on lubatud Brigitte Susanne Hundile, pole lubatud teistele. Eriti käib see meeste kohta: „Kui aga keegi oma ekspruudile pea saja inimese ees ütleks, et sa olid vaid kaks korda kuus intiimsusest huvitatud, oleks see mees matside mats. Naisõiguslased haaraksid tõrvikud.“

Stella K. Wadowsky kirjutab: „Brigitte on paljude noorte tüdrukute iidol. Ma loodan, et need noored naised ei hakka tulevikus oma suhteid lahkama sama avalikul moel nagu me seda 20 minutit järjest nägime.“

Eelmisel reedel lahvatas uudispomm, kui pärast „Vallalise kaunitari“ finaali hakkas peale päriselu ja väljamüüdud vestlusõhtu šokeeritud publiku ees rullus lahti telesaatest tunduvalt pikantsem skandaal, kui selgus, et muinasjutuline kihlus katkenud oli. Kuigi Hendrik ei tahtnud eraelu publiku ja ajakirjanike ees lahata, siis Brigitte oli väga võitluslikus meeleolus ja süüdistas Hendrikut avalikult, et too tahtis ainult kaks korda kuus seksida.