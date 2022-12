SENITEADMATA PALJASTUSED | Seitse fakti, mida sa Elisa Kolgi kohta veel ei teadnud

Elisa Kolk, ehk ELYSA on tuntud oma pööraste muusikavideote ja ägedate ning seksuaalsete lavasõude poolest. Mõningad lauljanna eraelu üksikasjad on aga avalikkuse eest turvaliselt varjatud. Nüüd on „Eesti laulu“ poolfinalist aga otsustanud saladusteloori endalt natuke kergitada ja jagada Õhtulehega ei rohkem ega vähem kui seitset seniteadmata fakti enda kohta.