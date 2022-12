Trotsides tormi! Saaremaal talu pidav Heidi Hanso: „Sellist lund pole minu silmad siin selle seitsme aasta jooksul veel näinud.“

Kui varem on suuremad tuuleiilid Pajuvärava talu päevadeks elektrita jätnud, siis sedapuhku on pererahval paremini läinud. „Pajuvärava asub viimases majas küla lõpus. Meile tulevad madalpinge õhuliinid, mis tähendab, et kui puuoks kukub liinidele, siis läheb vool kapitaalselt ära. Kuna tegu on madalpingeliiniga, siis Elektrilevi ei saa isegi veateadet. Ülemöödunud aastal oli mul vool ära vist neli ja pool päeva, möödunud aastal kolm päeva. Seega on meilgi need ristsed ikkagi saadud,“ jutustab Heidi.