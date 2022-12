ARVUSTUS | Lein läbi lapseliku fantaasia – perefilm „Erik Kivisüda“ tuletab meelde, et elu ei kuulu surnutele. Tuleb liikuda edasi

Ilmar Raagi uus ja südamlik perefilm „Erik Kivisüda“ seob lapseliku fantaasia ning elu karmi reaalsuse. Sass Henno romaanist „Mereröövlimäng“ inspireeritud stsenaarium hoiab hoolikat tasakaalu pere- ja lastefilmi vahel, kus võtmesõnadeks on lein ja kaotusvalu. Kogu teost läbivaks teemaks on julge teekond liikumaks edasi. Eluga leppimine. Noorusest täiskasvanuks saamine või elusate maailmast üleminek surnute juurde. Stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman hoiavad žanripuhast joont, mille kõige keerulisem ülesanne on leinast rääkimine lastele arusaadaval kujul. Esimesel muljel on „Erik Kivisüda“ nagu mõni dubleeritud Skandinaavia lastefilm, mis on tegelikult kompliment, sest see ei näe ega ei tundu kui „Eesti film“.