„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Evelyn Sepp: see oli mingisugune jumalik sekkumine, et mul selline hull mõte tuli

„Hommikusöök staariga“ saatekülaline on seekord Evelyn Sepp, kes tegi mõni aasta tagasi oma elus totaalse kannapöörde. Tegus naine on tänaseks omandanud tarkusi aiandus- ja maastikuehitajana ja propageerib looduse mitmekesistamist just linnas. „Ei, aednik ei ole koristaja. Ei ole ka „odav labidamees“, kes tegeleb konide või koerajunnidega. Ta on koolitatud spetsialist, kes aitab valida investeeringuid elusloodusesse ja neid kaitsta ning kasvatada, lisaks kujundada elusast materjalist keskkonda, mis päästab ühel hetkel üldse elu mitmekesisuse planeedil Maa, ja annab võimaluse oma elupäevad hea vaimse tervise juures lõpuni olla nautides loodust meie ümber,“ võtab Evelyn lühidalt kokku oma tänase kutsumuse.