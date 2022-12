HARULDANE FOTO: Sharon Stone näitas oma kolme adoptiivpoega

Sharon pole teinud saladust, et kõik tema lapsed on adopteeritud: autoimmuunhaiguse ja endometrioosi tõttu polnud tal võimalik ise emaks saada. Tänavusuvises sotsiaalmeediakommentaaris tunnistas Stone, et tal on olnud üheksa raseduse katkemist. „Meil, naistel, pole foorumit, kus selle kaotuse sügavust arutada. Kaotasin nurisünnituse läbi üheksa last. See pole ei füüsiliselt ega emotsionaalselt tühiasi, ometi tekitatakse meis tunne, et peame seda üksi ja salaja, teatava läbikukkumistundega kannatama.“