HÜVA NÕU | Sotsiaalmeedia on löönud kihama uuenduslikust kaalulangetusravimist semaglutiid. Millega tegelikult tegu?

Sotsiaalmeedia on löönud kihama uuenduslikust kaalulangetusravimist semaglutiidist, mis on originaalselt diabeediravimiks mõeldud. Paljudes riikides on tekkinud lausa ravimi kättesaadavusega diabeetikutele probleeme, sest kaalulangetajad on selle kõik ära ostnud. Dr Sander Kütner selgitab, mis on semaglutiid ja kas see aitab tõepoolest võluväel kaalu langetada.