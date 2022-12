OHOO! Saatejuht Jüri Butšakov võttis siinsel meediamaastikul vastu uue väljakutse

Jüri Butšakov jõudis koos telekanalite peaprodutsendi Martin Korjusega aeg-ajalt ikka mõtet veeretada, et mälumänguhuvilisi elab Eestis palju. Arvukalt leidub meil ju neidki, kel „Kuldvillakust“ väheks jääb ning tahaks tihedamini kui kord nädalas pildikasti ees küsimusvõistlust kaasa mängida. „Selline argipäevane mälumängusaade võiks ühes telekanalis olla,“ põhjendab Jüri. Kuna selles osas valitses täielik üksmeel, pandigi alus uuele mälumängule.

Telemäng Jürile

„Seda mängu tehes mõtlesin, et seda saadet võiks juhtida Jüri,“ räägib formaadi autor Martin. Saate „Õhtu“ üks tähtedest nendib, et teeb küll praegu oma unistuste saadet, aga mälumängu vedamine on tore ja mõnus kõrvaltegevus. „„15 küsimust“ on mulle südamelähedane. Saan seal saatejuhtina areneda,“ sõnab Jüri.