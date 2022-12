VIDEO | Mariah Carey laulis 11aastase tütrega jõuluduetti

Carey, kel on eksabikaasa Nick Cannoniga kaksikud Monroe ja Moroccan, tutvustas tütart publikule ning nimetas lapsi oma suurimaks kingituseks.

Ema ja tütar kandsid sarnaseid valgeid sätendavaid kleite ning peas diadeemi. „See on meie esimene duett,“ lausus Carey jõululaulu „Away in a Manger“ sisse juhatades. Nagu kuulda, on Monroe ema kuulsa lauluande pärinud.