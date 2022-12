IMELINE SÕPRUSLUGU! Kadri Voorand ja Gerli Padar-Parmas: ei kujuta ette, kuidas naabrid Haljala kortermajas meid välja kannatasid

Kadri räägib, et tema ja Gerli lapsepõlve ühisosa möödus Haljala kolmekorruselise kortermaja keskmises trepikojas. „Nii minul kui ka Gerlil on vennad. Kuidas küll naabrid meid üle elasid, ma ei tea, aga olen neile väga tänulik, sest muusika kõlas nii all Padarite korteris kui ka üleval meie juures päeval ja ööl. Terve meie pere tegi päris palju kodus proove ning ka niisama muusikalisi istumisi. Jämm, loomine ja harjutamine toimus ka Padarite juures,“ meenutab ta.