REPORTAAŽ VÕTTEPLATSILT | Marco Tasane tegi vallalisest kaunitarist uskumatu muusikavideo: kohtusse ta meid vast ei anna – teda kehastab ju ikkagi autoriteetne Pille Pürg!

Muidu vaikne Tartu külje all laiutav eramurajoon ühel neljapäeva õhtul kuigi unine enam ei tundugi. Käimas on tihe möll – purki on vaja saada Marco Tasase uue loo „BSH“ muusikavideo. Maja, kus muusikavideo filmimine toimub, on triiki rahvast täis – näitlejad, kaameramees ja majaomanikud siblivad väsimatult ringi. Kõike toimuvat ohjab kindlameelne ja sirge seljaga Marco Tasane, kelle muusikavideo tarbeks kogu möll aset leiab. Just tema teab kõige paremini, kuidas kogu muusikavideo kontseptsioon peaks välja nägema ning kuis näitlejad istuma ja astuma peaksid. Tähtsal ilmel juhendab ja seletab ta lakkamatult.