VÄRVIKAS GALERII JA REPORTAAŽ | Supilinna kerkis viimaks kauaoodatud baar: otsatut melu nautisid mitmedki tuntud näod

Supilinn on oma baari oodanud juba aastaid. Muidugi on olnud küll kodukohvikuid, poolsalajasi urkaid ja kohtumispaiku, kuid midagi püsivamat ei ole tekkinud. Nüüd viimaks on see saanud teoks: Supilinnal on oma baar – nimeks MÜLÄ – mis Tartu murdes tähendab paksemat suppi või siis jutumula. Ühele Supilinna baarile täiesti ideaalne nimi!