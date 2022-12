ÕL TV | Nele-Liis Vaiksoo: enda saavutuste üle ei tunne sa iialgi nii suurt uhkust kui oma lapse üle

„See, kui su laps midagi saavutab, ei ole minu arvates võrreldav sellega, kui sa oled ise midagi korda saatnud,“ räägib laulja ja muusikalinäitleja Nele-Liis Vaiksoo (38), kes on koos oma poja Ron Jonathan Singsoniga (18) tänane hommikusöögikülaline. „Sa tead tema raskusi, millest ta on üle saanud. Sa oled temaga sel teekonnal kaasas olnud ja kui sa näed, et ta teeb midagi vapustavat, lööb see sind täiesti pahviks.“