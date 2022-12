„PUUDUTA MIND" | Meie küll Eestis vaesumise ilminguid ei märka, vähemalt Viimsis mitte - majad on kaunistatud valguskettidega ja nende ees uhked autod

„Puuduta mind“ saates käisid külas hiljuti kihlunud tuvikesed - šamaan Evald Piirisild (62) ning taro- ja oraaklikaartide laduja Maily Aurora Eintrei (33). Rääkisime nendega lõppeva aasta südant ja hinge kriipivatest sündmustest ning ladusime kaarte ka uuele aastale. Imestasime, et rasketest aegadest hoolimata meie küll Eestis vaesumise ilmingud ei märka. „Mina elan Viimsis ja seal on nõnda, et seal elavad rikkad inimesed, iga aasta nad vahetavad oma autod välja, seal on nii uhked autod, vaesust ei ole kusagil,“ imestas kaassaatejuht Sirje. „Igal pool on kuuskede küljes valgusketid, elektrit ega midagi kokku ei hoita. Autodesse tangivad aga kütust koguaeg, seega mõnel inimesel läheb praegu väga hästi, aga mõnel mitte. Mida nad on teinud õigesti, et neil nii hästi läheb ja mida teised on teinud valesti?“ Vastust teavad Maily ja Evald.

Vaata videot!