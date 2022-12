Kihnu Virve legend on suur ja läheb aastatega üha suuremaks

Kui Kihnu Virve kirjeldas raamatu kokkuseadmist kui kerget liuglemist läbi mälestuste, siis Laanemi mälestustes oli pilt natuke teine. „Raamatut kirjutama asudes olin üsna jahmunud, kui palju erinevad meediapilt ja tegelikkus. Kiputakse arvama, et tema elu on veerenud nagu hernes. Laulab, tantsib ja lööb pilli! Nüüd veel kuulus kah, kindlasti on taskud raha täis. Vale puha! Kuuldes kõigist neist raskustest ja vintsutustest, mis on elu jooksul Virvele kaela sadanud, ei väsinud ma imestamast, kuidas ta kõige kiuste on suutnud oma optimistliku meele säilitada,“ meenutas Laanem raamatu sündi Õhtulehes.