Superstaar Cher teatas oma 96aastase ema Georgia surmast

Daily Maili andmeil oli Cher andnud septembri algul teada, et tema ema Georgia viidi kopsupõletiku tõttu haiglasse. Vanaproua oli kannatanud tervisehädade all ning mitu korda haigla vahet käinud. Kui fännid Cheri toetavate sõnumitega üle külvasid, teatas ta peatselt, et Georgia on taas kodus.

2013. aasta dokfilmis „Dear Mom, Love Cher“ rääkis lauljanna oma ema lapsepõlvest Arkansase osariigis, kuuest abielust ning laulja- ja näitlejakarjääris Los Angeleses. Selgus, et Cher oleks äärepealt sündimata jäänud - 19aastane rase Georgia oli oma mehe maha jätnud ning ema soovitas tal aborti teha. Cheri emaema oli emaks saades olnud vaid 13aastane. Ta hoiatas oma tütart, et too ei tohi last üksikemana üles kasvatada - tehku aborti või naasku oma mehe juurde. Kuid Georgia ei kuulanud oma ema sõna ja tõi tütre ilmale. Väike Cherylyn Sarkisian pidi paraku vahepeal lastekodus elama, kui Georgia suures rahahädas oli. „Mu ema on täpselt nagu Rocky. Ta ei anna eales alla!“ on Cher öelnud.