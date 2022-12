ÕL VIDEO | Šokeeritud Hendrik Terras: enam jubedamaks poleks saanud finaalsaate õhtu minna

„Tänane õhtu on kõige hullem kogemus mu elus, lausa kohutav. See tundus väga sihilik, et hakkame meedia ja inimeste ees seda omavahelist asja lahkama. Kui inimene on selliseks asjaks võimeline, siis küsimusele, miks midagi välja ei tulnud, ongi see vastuseks,“ sõnas „Vallalise kaunitari“ võitja ja Brigitte Susanne naiseks palunud Hendrik Terras pärast lahkumineku ilmsiks tulekut.