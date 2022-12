Keda võiks Tõnu Kark veel mängida? Peeter Simm: hella hingega klavessiiniõpetajat! Hardi Volmer: vana hüsteerilist homo!

„Mis saab vanast näitlejast? Mis tast ikka saab – mängib edasi!“ tsiteerib Hardi Volmer näidendit „Rosencrantz ja Guildenstern on surnud“. „Näitlejad on harjunud teesklema. Teesklevad, et on elus – ja mängivad edasi,“ lisab Peeter Simm. Milles seisneb nädala eest 75 saanud Tõnu Kargu fenomen ja keda ta võiks järgmise paarikümne aasta jooksul veel mängida? Teenekad režissöörid pakuvad mõned variandid.