KAS LUUPAINAJA ON KURI VAIM VÕI AJU SALAKAVAL TRIKK? „Sellega võib ka inimest tappa, ta sureb lihtsalt energiapuudusesse ära.“

„Tegin silmad lahti ja nägin, et must kogu istub mu rinnal,“ kirjeldab 30aastane Lilit üht õudusttekitavamat kogemust enda elus. „Nägu sellel olendil ei olnud, oli ainult koonuga pea ja ta muudkui surus ja surus, nii kõvasti, et oli tunne, et vajutab mu läbi voodi maa sisse.“ Kõige kohutavam oli tema sõnul aga see, et ta ei saanud liigutada ega isegi mitte karjuda. Kui luupainaja kadus, oli Lilit üle keha kaetud külma hirmuhigiga.