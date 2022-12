GALERII | Vaata, millist erilist kaupa pakkusid teatriinimesed endi korraldatud heategevuslikul jõululaadal!

Heategevuslik Jõulusahver kogus sel aastal toetusi MTÜ-le Mondo, kes suunab selle Ukraina sõjast puudutatud piirkondade ülesehitamisele, et vabastatud külade ja linnade elanikud saaksid koju naasta. Paljudes Ukraina piirkondades on suur vajadus generaatorite järele, sest tavapärane energiavarustus on rivist väljas.