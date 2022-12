Jaan Elgula: „Tõeline eesti mees hakkab tervisele mõtlema alles siis, kui käes on juba totaalne häda.“

Jaan Elgula, keda sõbrad eranditult Jansaks hüüavad, teab, mida räägib. Pea neli aastat tagasi sai ta köhaga arsti juurde pöördudes jahmatava diagnoosi, et rohkem kui kümme aastat on ta maksa kallal teinud hävitustööd C-hepatiit. Tolle haiguse on ta küll nüüdseks õnnelikult seljatanud, kuid ravimatu on kahjuks kaasasündinud näonärvipõletik, mis tähendab, et palja peaga Jansa õues ei käi. Ei suvel ega talvel.