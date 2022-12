„Uperpall“ veeretab mängulusti ja põrgatab häid mõtteid

Mängud on alati toredad. Rõõm on nii ise mängida kui ka vaadata, kuidas teised lustivad. Noorsooteatri „Uperpallis“ mängitakse laval nii hoogsalt ja isukalt, et saalisolijal tuleb samuti vastupandamatu mänguisu peale. Sellega on lavastaja ja näitlejad juba arvestanud ja nii lubatakse ka publikul oma kohtadel pallimängus veidi kaasa lüüa. Lastes tekitab saali sattuv pall muidugi suurt elevust. Nende nägudelt peegeldub niisugune õhin, nagu nad sooviksid kõik etenduses mängivad ligi 60 palli kinni püüda ja siis jälle otsast alata.