Nick Carterit süüdistatakse alaealise autistliku tüdruku vägistamises

Shannon „Shay“ Ruth ja tema advokaadid korraldasid neljapäeval pressikonverentsi, kus väidetav ohver rääkis pisarsilmil oma katsumustest. „Viimased kakskümmend üks aastat on olnud täis valu, segadust, ahastust, häbi ja enesevigastamist, mis on otseselt põhjustatud sellest, et Nick Carter mu vägistas,“ ütles Shannon Ruth New York Posti teatel.

„Kuigi olen autistlik ja tsebraalparalüüsiga, pole vist miski mu elule püsivamat mõju avaldanud kui see, mis Nick Carter minuga tegi ja mida ta mulle ütles.“ Ruthi väitel oli poistebändi staar ta tuuribussis vägistanud ning nimetanud teda siis debiilseks mõrraks. Lisaks krabanud Nick tema käsivarrest nii kõvasti, et sellele jäid verevalumid.

Väidetav ohver kinnitab, et Carter üritas teda vaikima hirmutada. „Ta oli vastik ja ähvardav.“ Ruthi advokaat Mark J. Boskovich ütles, et hagiga on ühinenud veel kolm naist. „Nick Carter on kaua aega naisi kuritarvitanud.“

Ruth ütles pressikonverentsil, et kartis oma üleelamistest rääkida, peljates, et läheb selle eest vangi. Nüüd aga on ta võtnud nõuks Carteri teo paljastada, et ta rohkem kurja ei saaks teha ja et ta vastutusele võetaks.