ARVUSTUS | KAS EMMANUEL LÄKS ÜLE PIIRI? Koomik tegi stand-up-sõul naiste pihta nilbeid nalju ning saateosalised loositi ülemeelikule publikule välja

Jõuan sõupaika paarkümmend minutit enne õhtu algust. Tavaliselt on selleks ajaks saalid puupüsti rahvast täis, kuid Cubanitas on hetkel vaikus ja vaid mõnikümmend inimest siiberdab ringi. Selgub, et endale laua broneerimata jätnud külalised, kes pileti eest kümme eurot välja käisid, ei pruugigi saada istekohta, vaid peavad leppima trepiga või üleüldse saalinurgas seisma – kõik selleks, et näha ühte Keila noormeest, kes meid teleekraanil oma naljaka aktsendi ja huumoriga iga nädal korralikult naerma on ajanud. Mida minut edasi, seda rohkem täitub saal elevil noortest. Lõpuks on kell juba 40 minutit üle seitsme, aga keda ei ole, on Emmanuel. Tundub, et mitte tema ei hiline, vaid kõik teised jõuavad lihtsalt liiga vara kohale.