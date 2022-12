„Erik Kivisüdame“ kostüümikunstnik Anu Lensment: „Mõne kõvema riigi, näiteks Hollywoodi samasugust produktsiooni oleks teinud 10–12 inimest. Meie tegime seda kahekesi.“

Näitusel, mis lubab piiluda vastse koguperefilmi „Erik Kivisüda“ telgitagustesse, on väljas peategelaste kostüümid. Nood, mida kandsid Erikut ja Mariat mänginud Herman Avandi ning Florin Gussak, ja need, milles mängisid piraadikaptenit kehastanud Laura Peterson-Aardam ja Külmkingana üles astunud Juhan Ulfsak. Mõistagi on piraadikapteni ja Külmkinga kostüümid ülimalt efektsed, alates peentest peakatetest ja lõpetades spetsiaalselt näitlejaile loodud saabastega. Kõnelemata nonde rõivaste uhketest metall- ja nahkdetailidest. Mis seal salata, nood kostüümid pole üksnes vägevad, vaid ka rabavalt detailirohked. Nii mõnigi moegurmaan kannaks säherdusi heal meelel iga päev, kui vaid saaks.