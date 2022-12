Charlize Theron asendati uues „Mad Maxis“ palju noorema näitlejannaga

Theron tunnistas Hollywood Reporteri intervjuus, et Anya polnud temaga ühendust võtnud. „Aga see ongi keeruline. Kes tahaks öelda: „Me teeme seda ilma sinuta.“" Theron kinnitab, et ei kanna „Mad Maxi“ stsenaristi ja lavastaja George Milleri peale vimma. Liiatigi on ta rääkinud, et võtted olid väga kurnavad ning suhted ekraanipartneri Tom Hardyga nugadel: Hardy olevat käitunud nii agressiivselt, et Charlize nõudis endale võtteplatsil ihukaitsjat.