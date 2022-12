EI TULEGI KAUA OODATA! Stefan avaldas pulmakuupäeva

Laulja tegi armsamale abieluettepaneku tänavu oktoobris. „Vici on võetud!“ kirjutas Stefan toona Instagramis, jagades fotot, kus Victoria näitab oma sõrmes helkivat tähenduslikku ehet. Detsembrikuus sünnib paari kooselu õnnistama ka nende esimene laps, kelle sünnitähtaeg on jõululaupäeval. 24. detsembril on sündinud ka Stefan ise.