VIDEO | Céline Dionil diagnoositi ravimatu haigus

54aastane lauljanna paljastas videos, et on sunnitud ära jätma 2023. aasta Euroopa turnee. „Tere kõigile, vabandust, et ma pole nii kaua teiega ühendust võtnud. Igatsen teid nii väga ja ootan pikisilmi, et saaksin laval teiega silmast silma olla,“ ütles Dion.