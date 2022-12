VIDEO | Londonis toimus viimaks "Avatari" järje maailmaesilinastus

Lavastaja nimetas „Avatari“ (2009) järge, mille tegevus hargneb planeedil Pandora kümmekond aastat pärast esimese filmi sündmusi, oma armastuskirjaks ookeanidele. Sigourney Weaver seevastu ütles esilinastusel, et uue filmi keskne teema on pere, mitte keskkond. See on tema sõnul universaalsem ja kõnetavam. Ka filmitrupp oli tema sõnul nagu suur pere, vahendab BBC News.