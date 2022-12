ARVED KLAARIKS: Harry ja Meghani doksarja esimesed osad jõudsid Netflixi! Kõlavad karmid süüdistused kuningliku pere aadressil

Briti kõmumeedias on uue seriaali avaosi refereeritud. Sarja esimene osa algab Harry ja tema naise lahkumisega Briti kuningakojast. Harry filmib end 2020. aasta märtsis Heathrow' lennujaama VIP-lounge'is. „Lõpetasime just oma kahenädalase viimase tööotsa, viimased kuninglikud kohustused. Raske on tagasi vaadata ja aru saada: „Mis küll juhtus?“ Et kuidas me sellisesse seisu jõudsime.“