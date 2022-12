ÕL VIDEO | Tallinna jõuluturul teenivad leiba nii mitmed umbkeelsed müüjad kui ka „Rannamaja“ staar. Kuidas maitsevad praad ja glögi?

Pealinna jõuluturg on tõeliselt maagiline koht. Siin võib täiesti juhuslikult kohata nii vanu häid tuttavaid kui ka tutvuda uute inimestega üle kogu maailma. Kaugelt Kanadast tulnud turist Nina sõnab rõõmsalt: „Mulle nii meeldib see muinasjutuline atmosfäär, see on tõesti ainulaadne.“