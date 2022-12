GALERII | Kuidas olla kultuuripealinn, kuhu tahetakse tulla kehva ilma kiuste? Kaunas teab!

Tõsi, valdavalt leedukeelse jutuvada järgi hinnates suudeti ligi meelitada eelkõige neid, kellele kohalikud olud niigi armsad. Erinevalt neist jäid tol õhtul lavale toodu kõik tähenduskihid keele mitteoskajale lõpuni lahtimuukimatuks mõistatuseks. Tõlgiti vaid olulisim: „Iga linn on ilus. Iga linn on armastuse linn. Kõik linnad on nagu Kaunas ja Kaunas on nagu kõik linnad. Iga linn on minevikus kannatanud. Iga linn püüab olla tulevikus õnnelik. Inimesed, keda me tunneme, on head. Inimesed, keda me ei tunne, on head. Inimesed, kellest me aru ei saa, on head. Minu vabadus sõltub teiste vabadusest. Kaunas on igavene.“