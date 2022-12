VIDEO | IMEKAUNIS JA HAAVATAV: paljastavas kleidis Meghan pihtis auhinnagalal enesetapumõtetest

41aastane Meghan rääkis 2021. aasta märtsis eetrisse jõudnud intervjuus, et oli Briti kuningakojas elades ja esiklast Archiet oodates olnud enesetapu äärel, sest ajakirjandus oli tema vastu pöördunud ning maalinud temast koletisliku pildi. „Ma lihtsalt ei tahtnud enam elada,“ pihtis Meghan USA teletähele Oprah'le. Endine näitlejanna lisas, et tal oli oma mehele Harryle piinlik enesetapumõtteid tunnistada - oli ju Harry niigi palju pidanud üle elama, arvestades, et ta oli poisina kaotanud oma ema Diana. „Aga ma teadsin, et kui ma seda ei ütle, siis teen ma selle asja ära.“