„Kõik ägedad asjad“: Noorsooteatri elujaatav lavastus tuletab meelde, mille nimel edasi elada

„Põhiline murekoht nende jaoks, kellel on suitsidaalne lähedane või kes on kaotanud lähedase, on tunne, et nad on üksi ja mitte keegi ei mõista neid. Selliste lugude jutustamine teatrilaval annab neile tuge ja teadmise, et on olemas väljapääs,“ räägib Getter Meresmaa, kes on üks kolmest osatäitjast hiljuti Noorsooteatris lavale tulnud Duncan Macmillani kirjutatud ja Tanel Joonase lavastatud monotükis „Kõik ägedad asjad“.