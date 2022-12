ŠOKK: Anne Heche'i surmaavarii kohta ilmnes uus ja rabav seik

Heche („Donnie Brasco“, „Psühho“), kihutas 5. augustil Los Angeleses oma autoga ringi, rammis esmalt üht garaaži ning veidi hiljem elumaja. Kokkupõrge oli nii ränk, et 1990. aastate superstaar sõitis majja sisse ning nii hoone kui ka auto lahvatasid põlema. Filmitäht suudeti autost välja tuua alles kolmveerand tundi hiljem. Seni vaevles ta keset leeke lõksus. Haiglas selgus, et Heche'il on ränk ja pöördumatu ajukahjustus. Kümmekond päeva hiljem lülitati teda elus hoidvad aparaadid välja.