Jan Uuspõld: „Näitleja ju ikka mängib oma elu sleppi ka.“

ÕNNELIK VÄIKESTE ASJADE ÜLE: „Minu jaoks on õnn igapäevane protsess: jõudsin õnnelikult bussi peale. Mul oli õnne, et sain enne vihma kuiva nahaga tuppa. Iga päev on väikseid õnnesid täis. Ja lõpuks ka see, kui oskad neid võtta nii, et saad öelda – täna ma olin päris õnnelik, paljude asjadega oli õnne,“ ütleb Jan Uuspõld. Foto : Robin Roots