„Olen Brigittest ikkagi 14 aastat vanem“ ja „Tuttavad on öelnud, et minust tuleks saade teha“. Kellest võiks saada järgmine vallaline kaunitar või poissmees?

„Kusjuures ei saa öelda, et lapsed oleks takistuseks meeste puhul. Pigem näevad nooremad mehed minus tugevat naist, kes saab hakkama. On ka mehi, kel on emaarmastusest puudu, ja kes leiavad minust – kui suurest emalõvist – ka tükikese endale,“ arutleb tšellist Silvia Ilves (30), kas tema kaunitarisaatesse passiks. Mida arvavad aga teised vaprad ja ilusad?