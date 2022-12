Nightwishi lauljanna vajab vähilõikuse järel kiiritusravi

Hollandi päritolu lauljanna teatas novembris fännidele, et tal on diagnoositud rinnavähk. Õige pea tehti Floorile lõikus ja ta rõõmustas oma poolehoidjaid uudisega, et kõik laabus. „Hea uudis! Olen vähist prii. Vähk lõigati ära ja see polnud edasi arenenud!“ Toona kirjutas staar, et saab veebruaris paikset kiiritusravi, et haigus eemal püsiks.