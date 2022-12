STAAR LAVAL, AGA LAVA TAGA? Rahvalemmikud avaldavad oma nõudmised kodumaa kõrtsidele: peegel, WC, klaas apelsinimahla ja mõned soolased suupisted

Ootustest ja nõudmistest kontserdipaikadele räägivad Õhtulehele ansambli Respekt laulja Kerdo Mölder, retrobändi Recovery ninamees Marek Rosenberg, lauljanna Anne Loho, tüdrukutebändi Kapriiz laulja Regina Salumäe, meelelahutaja Marco Tasane ja DJ Cityflash.

„Eeldan alati, et lava taga on pisike snäkivaagen ja kui miskit on vaja, siis korraldaja ka selle toob,“ sõnab DJ Cityflash aka Meelis Eskola tagasihoidlikult. Ansambli Respekt laulja Kerdo Mölder aga kontserdikorraldajale raiderit ette ei kirjuta. „Usume, et eestlased on nii hästi kasvatatud ja oskavad ise oma külalisi väga hästi võõrustada. Kui lähedastele ja sõpradele külla sõidan, siis ma ei saada neile ju raiderit, mida lauale panna – võõrustaja ikka ise üllatab oma külalisi,“ sõnab ta.