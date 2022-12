VAJATAKSE PALVEID: The Poguesi staar Shane MacGowan viidi taas haiglasse

Daily Mirrori teatel on 64aastane laulja viimastel aastatel korduvalt haiglaravi vajanud. 2015. aastal murdis ta kukkudes vaagnaluu ning kannatab sestsaadik üha süvenevate liikumisprobleemide all. Avalikkuse ees on MacGowanit nähtud ratastooliga. Tema tervist on räsinud ka aastatepikkune alkoholi- ja uimastisõltuvus.