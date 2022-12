„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Nele-Liis Vaiksoo: kui sa tead raskusi, millest su laps on üle saanud, ja siis ta teeb midagi vapustavat, lööb see sind täiesti pahviks

Seekord on minu hommikusöögi külalisteks, Tallinna vanalinna restoranis Tule Estonia, laulja ja muusikalinäitleja Nele-Liis Vaiksoo (38) ja tema poeg Ron Jonathan Singson (18). Nad annavad jõulupühade paiku mõned ainulaadsed kontserdid kaunites Eestimaa kirikutes. „Vastu külma ööd“ on lummav kontsert, kus kõlav muusika hoiab me südamed soojas ka külmal talveõhtul. Ema ja poeg laulavad perekonnast, sõprusest, armastusest ja loomulikult kargest lumisest talvest. Milline ema on tegus naine, seda uurisin poeg Ronilt, kes samuti andekas muusika vallas, kuid samas kibelevad käed ka inseneeria valdkonna poole. „Ma ei ütleks, et olen tohutult hea ema olnud. Olen üritanud olla poja jaoks olemas. Vahel see õnnestub ja vahel mitte. Vahel teen hommikusööki ja vahel ei tee – elu on nii, nagu ta on,“ tunnistab Nele-Liis.

Vaata videot!