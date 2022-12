SÜNDINUD STAAR! „Vallalise kaunitari“ Emmanuelist saab koomik: mul ei ole konkurente ja olen juba praegu kuulus

„Ma olen alati olnud loomult naljakas inimene ja vaadanud igat olukorda, mis mu ümber toimub, naljaka pilguga. Ma tahan teha oma asju Emmanueli moodi ja oma nime välja teenida. Mulle tuli üllatusena, et rahvale meeldib, et ma olen lihtsalt Emmanuel ja ma ei karda endast rääkida,“ jagab „Vallalise kaunitari“ osaline Emmanuel Testimony Odeh, kes on otsustanud hakata koomikuks ja teeb oma esimese püstijalasõu juba 8. detsembril.