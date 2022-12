Rute Trochynskyi tegi bändi

Kuigi Trochynskyi on varem musitseerinud nii isa Ruslaniga kui ka trioga Jäälilled, on Rute tema esimene oma bänd. „Ühel hetkel tundsin, et tahaks ise oma loomingut väljendada. Võtsin sõbrad kokku ja hakkasime tegema.“

Mõne tegutsemiskuu jooksul on ansambel valmis saanud oma esimesed lood, mis on Trochynskyi kirjutatud. Muusiku sõnul viljelevad nad rokki ja ta laulab peamiselt ballaade. „Olen terve elu rahvalaule laulnud ja need, mis mulle on kõige rohkem meeldinud, on hästi ballaadsed. Aga arvan, et me oleme oma identiteedi otsingul,“ rääkis Trochynskyi.