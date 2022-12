Filmis kaasa teinud Elina Pähklimägi leiab, et film on tõesti hästi õnnestunud ning seal on kõigile midagi – action-stseenidest ilusa sõnumini. „Mõned piraadikohad olid ikka natuke hirmsad, nii et Mia kohati mu külge klammerdus. Aga kõige olulisem on ikka sõnum, et sõpradeks kasvatakse läbi kogemuste ja esmapilgul isegi võimatuna näiv sõbrasuhe võib tõeks saada,” võtab näitleja filmi kokku.